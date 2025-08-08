Пловдивският бизнес с шанс за финансиране по Индустрия 4.0

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура BG16RFPR001-1.008 „Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията“. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г.

Целта на процедурата е да се повиши нивото на дигитализация на малките и средни предприятия (МСП) чрез внедряване на технологии от Индустрия 4.0 – включително изкуствен интелект, големи данни, роботизация, цифрови двойници, облачни услуги и други.

Фирмите могат да получат безвъзмездна помощ в размер от 150 000 лв. до 450 000 лв. за малки предприятия и до 850 000 лв. за средни предприятия, покриваща до 50% от разходите за дълготрайни материални и нематериални активи, както и за консултантски услуги. За първи път по тази мярка ще имат възможност да комбинират безвъзмездната помощ с финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за дигитализация“, управляван от Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ). Това позволява ползване на заем или финансов лизинг от финансов посредник, с частична гаранция за риска.

Допустими по настоящата процедура са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които следва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2022 г. и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2024 г. както следва – за малки предприятия – не по-малко от 300 000 лв., а за средни предприятия – не по-малко от 1 млн. лв. Важно условие е, че кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации. Също така е необходимо да имат определена Степен на зрялост на цифровите технологии, съгласно Анкета за оценка на цифровата зрялост на МСП (инструмента Open DMAT на Европейската комисия), публикувана на следния интернет адрес – https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/bg/open-dma

По проектите си предприятията ще могат да въвеждат и интегрират технологии от Индустрия 4.0 от по-високите нива на дигитализация. Сред тях са индустриален интернет на нещата (IioT), дигитални близнаци, киберфизични системи, изкуствен интелект (AI), анализ на големи данни (Big Data), 3D принтиране, виртуална или добавена реалност и др. Ще са допустими и разходи за повишаване на киберсигурността и поверителността на данните в дружествата и за въвеждане на стандарти от Индустрия 4.0.

От Областен информационен център – Пловдив информират, че процедурата разполага с бюджет от 105 978 140,42 лева, който е разпределен за Регион в преход (ЮЗР) 43 009 696,38 лв. и за по-слабо развитите райони, към който спада и Южен централен – 62 968 444,04 лева.

Кандидатстването е изцяло онлайн в системата ИСУН 2020 ( https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e60fd5f2-a7be-479c-a16f-ae8a95d58911). Фирмите могат да подават документи до 16.30 ч. на 15.12.2025 г. На същия адрес могат да задават въпроси и да искат разяснения по процедурата.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 27 информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.