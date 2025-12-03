Пловдивска област с тревожни данни: 65% в риск от хипертония и диабет

Необходима е по-добра профилактика и здравна култура сред работещото население на Пловдивска област. Това заяви областният управител проф. Христина Янчева при закриването на кампанията „Здраве близо до теб“ в Перущица, заедно с кмета на общината Николай Баков и зам.-областния управител Нурджан Караджова.

В рамките на два месеца мобилни екипи извършиха безплатни телемедицински прегледи в 11 населени места, обхващайки близо 400 жители. Чрез високотехнологични станции за минути бяха измерени ключови показатели като кръвно налягане, кръвна захар, ЕКГ и сатурация.

Анализът на резултатите от 330 активни работещи на възраст между 30 и 65 години е тревожен:

65% са с артериална хипертония ;

; 65% са с повишени нива на кръвна захар – предиабет или диабет;

– предиабет или диабет; Налице са промени, характерни за хроничен сърдечен стрес.

Според проф. Янчева това доказва нуждата от засилена превенция, ранна диагностика и по-здравословен начин на живот – правилно хранене и движение.

Кметът на Перущица Николай Баков изрази благодарност към организаторите и подчерта значението на подобни инициативи за малките населени места, където достъпът до профилактика е ограничен.

Кампанията приключи успешно, но се планира продължение през пролетта, с още по-широк обхват и участие на повече общини.