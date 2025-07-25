Пловдив гледа към Китай: ТИЗ и местният бизнес с ключови срещи на AIE 2025

„Рисувам, за да говоря“– историята на Севдиназ от изложбата „Под седемте тепета“

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян заради нов дефект

Коледен благотворителен базар на Интеракт и Ротаракт в Mall Plovdiv подкрепя Детската онкохематология

„Мадам Мрън“ – най-новата детска книга на утвърдената българска авторка Петя Кокудева

Публични пари, частни болници: Как Пловдив се превърна в лаборатория на здравния парадокс

Най-краткият ден в годината е тук: Настъпва астрономическата зима

Времето в Пловдив на 21 декември 2025 г.

Аферата „Селена“- все по-странна и с много въпросителни