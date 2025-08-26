ГрадътНовини

Отварят за движение северното платно на бул. „Христо Ботев“

12:07ч, вторник, 26 август, 2025


Северното платно на бул. „Христо Ботев“ ще бъде отворено за движение днес, след 17ч., съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Спирката срещу Централна гара, която бе изместена на 100 метра в посока запад, се връща на предишното си място, уточняват от общинското предприятие.

Припомняме, че участъкът от ключовата пътна артерия бе затворен заради авария на стар канализационен колектор по време на строителните работи на пробива под гарата.

В продължение на 5 дни той бе изолиран и превключен към друг новоизграден такъв на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Кавала“.

