Затварят част от улица „Месемврия“ до края на годината

Авариен ремонт на ВиК инфраструктурата и рехабилитация на пътната настилка на част от ул. „Месемврия“ започна днес и ще продължи до края на годината. По време на строително-монтажните работи ще се подменят водоснабдителните и канализационни тръби на ул. „Месемврия“, в зоната от кръстовището с ул. „Славянска“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“.

След полагането на новите ВиК комуникации и съответните отклонения към сградите, ще бъде извършен ремонт на пътната настилка, който включва нова пътна конструкция, полагане на асфалт, възстановяване на тротоари и бордюри и поставянето на нови капаци и решетки на дъждоприемните и ревизионните шахти.

Заради реконструкцията се спира движението по ул. „Месемврия“, в участъка от кръстовището с ул. „Славянска“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“ до 31 декември, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.