ГрадътНовини

Ограничават движението за час заради „Дефиле на младото вино“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:04ч, четвъртък, 20 ноември, 2025
0 121 Преди по-малко от минута


За час се променя организацията на движение заради провеждането на фестивала „Дефиле на
младото вино 2025“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

За времето от 13:30 ч. до 14:30 ч. на 21 ноември /петък/ се ограничават движението, престоят и
паркирането на автомобили по улица „Съборна” №2-4, както и в района на кръстовището с
улица „Митрополит Паисий”.

Организацията и контролът на движението на пътни превозни средства, както и охраната на
мероприятието се осъществяват от ОД на МВР – Пловдив.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:04ч, четвъртък, 20 ноември, 2025
0 121 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина