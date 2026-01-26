Студенти с иновация за преработване на хранителни отпадъци

6 000 евро и възможност за старпъп финансиране спечели екип от шестима студенти в Пловдив с иновативен проект за преработване на хранителни отпадъци на големия финал на образователната програма GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ в Пловдив. Младежите разработиха решение, което превръща излишните изрезки от вафли чрез ферментация в биоетанол, който може да бъде използван като дезинфектант или продаван като суровина. Моделът може да намери широко приложение в хранителни производства по цял свят. Той има огромен потенциал, защото не само освобождава фабриките от излишните отпадъци, но им осигурява суровина или съпътстващи приходи, като ги освобождава от такси и вдига „зеления“ им рейтинг в контекста на актуалните европейски ESG и еко регулации.

Иновативното решение беше разработено само за три месеца в рамките на второто издание на образователната програма GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ под надслов „Бъдещето на храната“. Инициативата е единствената в България, която дава възможност на студенти от различни специалности и университети да работят заедно в мултидисциплинарни екипи по реални бизнес казуси заедно с опитни ментори от корпоративни свят по методологията „Дизайн мислене“, създадена в Станфордския университет. Програмата е създадена от Schwarz IT България, а в Пловдив се проведе под патронажа на областния управител проф. Христина Янчева в партньорство с пет висши училища – Технически университет – София, филиал Пловдив; Университет по хранителни технологии; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – Пловдив; и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и с подкрепата на Община Пловдив.

„Разработката на отбора-победител, която наистина има сериозен потенциал за приложение в международен мащаб, е ярко доказателство за успешната формула на нашата образователна програма. Когато събереш хора с различен профил, опит и знания в мултидисциплинарен екип, дадеш им инструментите на Дизайн мисленето и помощ и вдъхновение от ментори, заедно те могат да достигнат до красиви и работещи решения. И точно това е целта на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ – да даде нова перспектива за бъдещите лидери и предприемачи на България, от които ние всички ще имаме нужда в новите реалности.“, обясни Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България, инициатори на програмата.

„Образованието е ключов фактор за развитието на икономика, основана на знанието. Менторската програма GEN I показа, че когато дадем импулс на младите хора да мечтаят и да творят, те знаят как да създават бъдеще. Гордея се, че Пловдив е дом на тази нова генерация иноватори, защото именно те ще променят индустрията, региона и страната ни“, заяви проф. Христина Янева в качеството си на патрон на инициативата.

Отборът-победител се пребори в сериозна конкуренция с още четири студентски екипа. На второ място се класира вендинг машина за персонализирани „коктейли“ от минерали и витамини, съобразени с индивидуалните нужди на потребителя в конкретния ден. Тя работи с приложение с изкуствен интелект, което изчислява точната пропорция и количество на 16 важни микронутриента с биологичен произход спрямо физическите параметри и динамиката на ежедневието ни. Създателите спечелиха поощрителна награда от 1000 евро и възможността да доразвият идеята си под прякото менторство на главния изпълнителен директор на Кауфланд България Иван Чернев и екипа му.

Другите три студентски проекта предложиха иновативни решения за справяне с брака на храна в търговски вериги, дигитален персонален съветник за здравословно хранене и пазаруване и интерактивна платформа, която дава възможност на потребителите да участват пряко в създаването на желаните от тях продукти. Петте идеи бяха представени и оценени по строг регламент от жури в състав: : проф. Христина Янчева, областен управител на Пловдив – патрон на програмата в града; главният изпълнителен директор на Schwarz IT България Михаил Петров – инициатор на програмата; Оливър Ханиш, представител на Campus Founders – една от най-големите мрежи за стартъпи в Европа; Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България; и Бисер Богданов, директор „Човешки ресурси и администрация“ на Фикосота – партньорите от страна на бизнеса, задали реалните казуси на студентите. На финала студентите получиха и ценна информация как могат да се включат в инкубатор за стартъпи в Европа, когато идеите им са готови да се превърнат в реален бизнес.

На финала на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ в Пловдив всички 26 студенти от 21 специалности*, участвали в програмата, получиха своите сертификати за успешно обучение по методологията Дизайн мислене. На церемонията, която се проведе в Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив, присъстваха преподаватели от петте висши училища, представители на бизнеса, ментори и гости.