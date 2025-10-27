Sabaton, Savatage, Epica и Sevi идват за Be4 HILLS в Пловдив

Точно ден преди официалния старт на HILLS OF ROCK 2026, на 23 юли 2026, сцената на Гребната база в Пловдив ще бъде открита с нов самостоятелен концертен ден – BE4 HILLS (Before Hills).

Четири нови групи се включват в програмата на Fest Team за лято 2026 – шведската метъл машина Sabaton, култовите Savatage, нидерландската симфонична банда Epica и българската Sevi ще излязат на сцената в Пловдив на 23 юли в рамките на специалния BE4 HILLS. Този нов пълноценен ден с четири концерта е както независимо събитие, така и възможност за разширено фестивално преживяване за всички, които нямат търпение да стартират HILLS OF ROCK седмицата още по-рано и да направят фестивала четиридневен вместо тридневен. Достъпът до BE4 HILLS е с отделен билет, наличен от вторник (28 октомври), в мрежата на Ticket Station на цена от 99 лв. за тези, които вече имат билет за HILLS OF ROCK 2026 и 120 лв. за всички останали.

Юли 2026 превръща Пловдив в най-концентрираната фестивална сцена в страната догодина. Събитията от календара на Fest Team се разгръщат в закономерна последователност – от чисто новия фестивал PHILLGOOD с The Cure, Gorillaz и Moby (от 17 до 19 юли), през специалния концертен ден BE4 HILLS (23 юли), до трите основни дни на HILLS OF ROCK 2026 (от 24 до 26 юли). Гребната база отново събира публика от различни музикални посоки, а програмата за тези десет дни през юли догодина предлага реална възможност за пълноценно, многопластово фестивално преживяване.

Шведската банда Sabaton отново ще се качи като хедлайнер на сцената в Пловдив след участието си на HILLS OF ROCK преди точно четири години (на 23 юли 2022 г.). Групата, известна с безпощадната си енергия на живо, се завърна с нов албум „Legends“ преди броени седмици, с нова сценична концепция и с добре познатата си топла връзка с българската публика. Изпълненията на Sabaton винаги предизвикват силен емоционален отзвук у нас, особено с включването на песни като „The Valley of Death“, вдъхновена от българската история. Участието им в BE4 HILLS е част от европейските им дати за 2026 г.

Създадени във Флорида през 80-те години, Savatage са една от водещите групи, дали тласък на пауър и прогресив метъла в световен мащаб. Съчетанието между симфонична виртуозност, тежки китарни рифове и драматургичен заряд превръща групата в уникално явление, чийто звук по-късно се развива и в Trans-Siberian Orchestra. Участието им на BE4 HILLS ще бъде единствена по рода си среща с публиката у нас и момент, който свързва поколения фенове на класическия тежък рок.

Опера, оркестрална музика, траш, груув, фолк, прогресив, готик, пауър и дет метъл – това е EPICA. Нидерландската група остава сред водещите имена в световната симфонична метъл сцена, известна с мащабните си композиции, вокалната мощ на Simone Simons и умелото преплитане на стилове, които звучат еднакво убедително и в студиен запис, и на живо.

SEVI ще представят българската рок сцена на BE4 HILLS. Групата е сред най-активните и последователни български банди в последното десетилетие, с участия на международни фестивали, многобройни клубни турнета и лоялна публика у нас.

BE4 HILLS е най-новото събитие в календара на Fest Team – самостоятелно, с отделен билет, но е замислено като естествено разширение на HILLS OF ROCK за онези, които искат да удължат цялата фестивална седмица в Пловдив.

Седмото издание на HILLS OF ROCK 2026 застъпва още на следващия ден и е на 24, 25 и 26 юли със забележителна програма с участието на Godsmack, Lamb Of God, Electric Callboy, Black Label Society, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore, Of Mice & Men, Deafheaven и Karen Dio, а билетите вече са в продажба в мрежата на Ticket Station.