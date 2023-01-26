Актьорът Иван Бърнев и неговата колежка от Испания Сю Флак ще представят новия испанско-български филм „Васил“ в LUCKY Дом на киното. Те ще се срещнат с публиката в петък, 27 януари, за прожекцията от 19 часа. Освен тях с пловдивчани ще разговарят и продуцентите на филма Весела Казакова и Мина Милева.
Във филма участват и няколко други испански звезди, като известната от филми на Алмодовар Сузи Санчес, любимката на Антонио Бандерас – Александра Хименес и Карра Елехалде, героят от най-касовия досега испански филм “Испанска афера”.
Филмът „Васил“ вече обра множество награди при представянията си в Европа – сред които шест награди „Берланга“ от Валенсия – за най-добър филм, режисура, сценарий, музика, звук и за поддържаща роля на Сузи Санчес. Сред другите награди бе и отличие за Иван Бърнев за ролята си на фестивала Семинчи във Валядолид.
Самият филм е съвременна творба за приятелството, трудностите и пътищата, които ни свързват с другите. В него се разказва историята на един български емигрант в Испания, който се оказва отличен играч на бридж и шах. След пристигането си в Испания той спи на улицата, докато Алфредо – пенсиониран архитект, го приютява за известно време в дома си.
Билети за прожекцията се продават на касата на LUCKY Дом на киното в делничните дни след 16:00 часа, както и онлайн на kinolucky.com.
220 коментари
Matbet giriş adresi lazımsa işte burada. Maç izlemek için tıkla: Matbet TV Giriş Yüksek oranlar bu sitede. Arkadaşlar, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.
Gençler, Grandpashabet son linki belli oldu. Adresi bulamayanlar şu linkten devam edebilir Grandpashabet
Matbet giriş adresi lazımsa doğru yerdesiniz. Maç izlemek için tıkla: Matbet Güvenilir mi Yüksek oranlar bu sitede. Arkadaşlar, Matbet bahis yeni adresi açıklandı.
Herkese merhaba, Casibom üyeleri adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar değiştirdi. Giriş problemi çekenler için doğru yerdesiniz. Yeni siteye erişim bağlantısı artık paylaşıyorum Tıkla Git Paylaştığım bağlantı ile vpn kullanmadan hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen hoşgeldin bonusu fırsatlarını mutlaka inceleyin. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.
Dostlar selam, bu site oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi platform adresini tekrar güncelledi. Giriş sorunu varsa panik yapmayın. Çalışan Vaycasino giriş linki artık aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye girebilirsiniz. Lisanslı bahis keyfi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Grandpashabet guncel adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. Sorunsuz giris yapmak icin t?kla Siteye Git Deneme bonusu burada.
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino son linki açıklandı. Giremeyenler buradan devam edebilir Tıkla Git
Gençler, Grandpashabet yeni adresi açıklandı. Adresi bulamayanlar şu linkten devam edebilir Grandpashabet Üyelik
33win.com là nền tảng giải trí trực tuyến được xây dựng theo phong cách hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Hệ thống vận hành ổn định giúp quá trình sử dụng diễn ra mượt mà và thuận tiện.
Grandpasha güncel adresi lazımsa işte burada. Hızlı erişim için tıkla Grandpasha Giriş Deneme bonusu bu sitede.