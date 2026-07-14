ЕС забранява част от най-дразнещите практики на авиокомпаниите

Пътуването със самолет в Европейския съюз ще стане по-удобно и по-прозрачно след влизането в сила на нов пакет от правила, които разширяват правата на пътниците. Законодателните промени вече са окончателно одобрени от институциите на ЕС и се очаква да започнат да се прилагат от средата на 2027 година.

Една от най-съществените промени е, че ръчният багаж вече ще трябва да бъде включен в цената на самолетния билет, показвана при резервацията. Така авиокомпаниите няма да могат да представят ниска начална цена, към която впоследствие да се добавят задължителни такси.

Новите правила предвиждат още безплатно коригиране на правописни грешки в имената на пътниците, както и гаранция, че децата до 14 години ще могат да седят до своите родители без допълнително заплащане за избор на място. Същото право получават и бременните жени, както и хората с увреждания, когато пътуват с близък човек.

Сред новостите е и отпадането на таксите за отпечатване на бордна карта. Освен това превозвачите вече няма да могат да отказват достъп до обратния полет на пътници, които по една или друга причина не са използвали билета си за отиване.

По-ясни правила при закъснения и отменени полети

Промените засягат и процедурата за получаване на обезщетения. Макар размерът на компенсациите при закъснения и отменени полети да остава без съществени промени, процесът по предявяване на искове ще бъде значително улеснен.

Авиокомпаниите ще бъдат задължени писмено да информират пътниците за техните права в рамките на четири дни след приключване на пътуването. От своя страна клиентите ще разполагат с деветмесечен срок, за да подадат искане за обезщетение.

След получаване на претенцията превозвачът ще има до 30 дни, за да изплати дължимата сума или да мотивира отказа си.

Повече грижа при дълго чакане

Новите европейски правила предвиждат и конкретни задължения към пътниците при сериозни закъснения. Ако чакането се удължи, авиокомпаниите ще трябва да осигурят напитки, храна, а при необходимост – хотелско настаняване и транспорт до мястото за нощувка.

Изключение ще се прави само при извънредни обстоятелства като тежки метеорологични условия, природни бедствия, стачки на летищен персонал или други събития извън контрола на превозвача.

С новите правила Европейският съюз цели да направи въздушния транспорт по-прозрачен и предвидим, като ограничи част от най-честите допълнителни такси и улесни защитата на правата на пътниците.