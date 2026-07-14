Държавата готви общ план за по-строг контрол по пътищата

Министерството на транспорта и съобщенията започва подготовката на Национален план за повишаване на ефективността на държавния контрол и подобряване на пътната безопасност. Идеята е различните институции да започнат да обменят информация в реално време, така че нарушенията да бъдат установявани по-бързо, а контролът по пътищата да стане по-ефективен.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи, че по разпореждане на министър-председателя конкретните предложения трябва да бъдат изготвени и представени до края на август. Освен анализ на действащите правила, планът ще включва законодателни промени и необходимите финансови средства за тяхното изпълнение.

Темата е била обсъдена на работна среща в Националното тол управление с участието на представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на правосъдието, Агенция „Пътна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Според Георги Пеев страната разполага с огромно количество информация за движението по републиканската пътна мрежа, но тя не се използва достатъчно ефективно заради липсата на координация между отделните институции.

В момента тол системата следи трафика чрез 272 контролни точки, като около 100 от тях разполагат с вградени кантари. Системата наблюдава близо 600 хиляди тежкотоварни превозни средства и събира данни за движението, натоварването на инфраструктурата и различни нарушения.

Планира се тази информация да бъде достъпна в реално време не само за МВР, но и за Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. По данни на транспортното министерство сигналите от тол камерите могат да достигат до контролните органи само за няколко секунди, което би позволило значително по-бърза реакция при установяване на нарушения.

Сред обсъжданите идеи е и създаването на индивидуален рисков профил за всяко тежкотоварно превозно средство въз основа на информацията, събирана от тол системата. Предвижда се също разширяване на мрежата от контролни кантари, както и използване на наличните анализи за износването на пътната инфраструктура.

От Министерството на транспорта посочват още, че ежегодно държавата губи десетки милиони левове заради превозвачи, които укриват регистрационните номера на камионите си и по този начин избягват плащането на пътни такси. Новият план цели да ограничи подобни практики и да подобри безопасността по българските пътища.