Приобщаващото образование в центъра на нов законопроект

Промени в Закона за предучилищното и училищното образование, насочени към разширяване на приобщаващото образование и индивидуалната подкрепа за учениците, ще бъдат представени днес в Народното събрание.

Законопроектът, внесен от народния представител от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова, предвижда промени, които целят да поставят по-силен акцент върху индивидуалните потребности на децата и изграждането на по-устойчиви механизми за тяхното обучение и развитие.

Предложенията ще бъдат обсъдени в рамките на дискусия с участието на представители на изпълнителната и законодателната власт, образователни институции, неправителствени организации и социални услуги. Покани са отправени към министъра на образованието и науката, председателя на парламентарната комисия по образование, омбудсмана, директори на училища и експерти в сферата на образованието.

Очаква се разговорът да бъде насочен към възможностите за изграждане на по-ефективна система за подкрепа на децата и учениците, така че образователната среда да отговаря в по-голяма степен на техните индивидуални потребности.