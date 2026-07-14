УМБАЛ „Свети Георги“ изгражда четвърти бункер за първия в България линеен ускорител Radixact

Клиниката по лъчелечение ще бъде с четири линейни ускорителя, а пациентите ще получат достъп до технология от следващо поколение за високопрецизно лечение на онкологични заболявания

УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив приключва изграждането на четвърти бункер към Клиниката по лъчелечение, в който ще бъде инсталирана системата Radixact – най-новото поколение линеен ускорител на американската компания Accuray, създател на апарата CyberKnife. Това ще бъде първата подобна система в България, а Клиниката по лъчелечение ще се превърне в единствената в Южна България с четири линейни ускорителя.

Системата Radixact e следващото поколение на платформата томотерапия. Технологията позволява максимално точно лечение, щади здравите тъкани и намалява риска от странични ефекти, като същевременно разширява възможностите за лечение на тумори с различна локализация, големина и форма.

Въвеждането на системата в клинична експлоатация се очаква през август 2026 г.

„Внедряването на първата в България система Radixact е поредната стратегическа стъпка в развитието на УМБАЛ „Свети Георги“ като водещ университетски и високотехнологичен медицински център. Продължаваме да инвестираме в най-съвременни технологии, за да осигурим на българските пациенти достъп до лечение на световно ниво тук, в България. Това е инвестиция не само в модерна апаратура, а в по-прецизна, по-ефективна и по-щадяща онкологична терапия“, заяви изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги“ проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.

Според началника на Клиниката по лъчелечение доц. д-р Веселин Попов новата система ще разшири значително възможностите за лечение на онкологични пациенти.

„Radixact е неинвазивна терапевтична система, разработена за прилагане на образно-насочена модулирана по интензитет лъчетерапия (IG-IMRT) — изключително прецизна форма на лъчелечение. Системата осигурява непрекъснато облъчване чрез множество 360-градусови ротации около пациента, което увеличава контрола при насочването на лъча и минимизира на дозата към заобикалящите здрави тъкани. Това се осъществява благодарение на уникален свръхбърз бинарен многолистов колиматор“, подчерта доц. Попов.

Изграждането на новия сектор е част от мащабната инвестиционна програма на УМБАЛ „Свети Георги“ за модернизиране на онкологичната помощ. Проектът се реализира по компонент „Модернизиране на системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“ от инвестиция C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В рамките на проекта се извършва реконструкция и преустройство на съществуващите сгради към Клиниката по лъчелечение, където се изграждат нов сектор за система за лъчелечение с хеликална и срезова терапия. След завършването му българските пациенти ще имат достъп до една от най-съвременните технологии за лъчелечение, прилагана във водещи онкологични центрове по света.