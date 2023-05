In The Palace International Film Festival идва в Пловдив

Тази година ще се проведе 20-то издание на международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE. Фестивалът ще е между 10 и 17 юни в Перник, София, Варна, Бургас и Пловдив.

Над 250 филма ще бъдат показани в рамките на фестивала, като в България се очаква да дойдат над 400 чуждестранни гости. Сред тях ще има автори на филми, режисьори, продуценти и дистрибутори, които ще участват в професионалната част на IN THE PALACE.