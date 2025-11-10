Граждани сигнализират за сеч на дървета в центъра

Снимки: Виктор Шапилов

За извършвана сеч на големи дървета пред адрес ул. „Иван Андонов“ №4 в район Централен сигнализира нашия читател Виктор Шапилов. По негово мнение дървесната растителност, която се премахва, е напълно здрава.

“ Сухото дърво непосредствено до тях не е пипнато, липсват каквито и да било отличителни знаци(или заповед от общината), като са се качили върху тротоарите! Подаден е сигнал(записан, защото никой не вдига) към „зеления телефон“ на общинския инспекторат в 14:46ч.“, се казва в сигнала до медията на Виктор Шапилов.

От район Централен научихме, че става въпрос за премахването на две липи, които според няколко експертни становища са напълно изгнили и опасни. Заповед за тяхното изсичане има издадена още от лятото.