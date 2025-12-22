Преди по-малко от минута

123 Преди по-малко от минута

График за почистване на дъждоприемни шахти от 22 до 23 декември

За запушени дъждоприемни шахти, счупени и липсващи капаци пловдивчани могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето кои шахти ще чистят по график специализираните екипи:

На 22 декември (понеделник): район „Централен“ с вътрешни улици граници: бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Гладстон“, бул. „Руски“, бул. „Марица- юг“ / кв. „Капана“, р-н „Южен“ в пространството между ул. „Македония“, бул. „Н.Вапцаров“, ул. „Коматевско шосе“, южна страна на железопътна линия;

На 23 декември (вторник): район „Централен“ с вътрешни улици граници: бул. „Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица- юг“, р-н „Южен“ в пространството между ул. „Македония“, бул. „Н.Вапцаров“, ул. „Коматевско шосе“, южна страна на железопътна линия.