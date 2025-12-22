След сигнал за исторически неточности малката ул. „Емил дьо Лавеле“ има нова информационна табела. Старата съдържаше неверни данни за живота и дейността на бележития учен и защитник на българската кауза

В Пловдив беше официално открита нова историческа информационна табела на ул. „Емил дьо Лавеле“, след като фондация „Балкански културен форум“ сигнализира за допуснати сериозни исторически неистини в досегашния текст.

На събитието присъстваха инициаторът на промяната Любозар Фратев, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, директорът на Регионалния исторически музей Стоян Иванов, представители на медии и граждани.

Подменената табела, поставена през 2014 г. в рамките на инициативата „История в табелки“, съдържаше неверни твърдения – сред тях, че Емил дьо Лавеле е бил „белгийски дипломат“ и „консул в София“, както и че е посещавал Македония.

Според проучванията на фондацията и международни изследователи, Лавеле е професор по политическа икономия в Лиеж, никога не е заемал дипломатически пост и не е пътувал до Македония, въпреки активната си защита на българите там.

Неточностите са установени в процеса на подготовката на новото издание на книгата му „Балканският полуостров“, представена преди дни в Пловдив – 135 години след първото и единствено българско издание. Подробности четете в статията:

135 години по-късно: „Балканският полуостров“ на Емил Дьо Лавеле оживява в Пловдив

Новата табела е изработена по общински стандарт, с коригиран и исторически достоверен текст, като разходите са поети от фондация „Балкански културен форум“.

„Историческата памет не е украса – тя е отговорност. Дължим истината и на миналото, и на града“, заяви Любозар Фратев по време на откриването.

Смяната на табелата е част от по-широките усилия за възстановяване на коректната историческа информация в публичното пространство на Пловдив.