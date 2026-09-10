Електронната идентичност може да стане безплатна

Парламентарна комисия подкрепи на първо четене премахването на таксите за издаването ѝ

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред единодушно одобри на първо четене промени в Закона за електронната идентификация. Предложението предвижда гражданите да не плащат за издаването на електронна идентичност.

Законопроектът е внесен от депутата от „Прогресивна България“ Петър Тодоров и група народни представители.

Целта е повече хора да използват услугата

Според вносителите сегашното изискване за такса създава допълнителна финансова и административна тежест и може да ограничи използването на електронната идентификация.

Петър Тодоров посочи, че идеята е да се осигури сигурен и достъпен начин за установяване на самоличност в електронна среда, поради което услугата трябва да бъде безплатна.

Божидар Божанов от „Демократична България“ също подкрепи отпадането на таксата, но отбеляза, че между първо и второ четене трябва да бъде изяснено как ще се определя стойността на услугата.

Отхвърлиха предложение за европейския цифров портфейл

Комисията обаче отхвърли с 11 гласа „против“ срещу 6 „за“ друг законопроект за промени в същия закон, внесен от Божанов и група депутати.

Той предвижда българското законодателство да бъде съобразено с европейските правила за Европейския портфейл за цифрова самоличност. Предложението е функционалността му да бъде разширена така, че чрез него да могат да се използват всички административни услуги на държавата.

От Министерството на иновациите и дигиталната трансформация са посочили, че проектът се нуждае от прецизиране и на места не съответства на европейските регламенти. Според ведомството се предлагат значителни промени в действащите режими без достатъчно задълбочен анализ.

Божанов възрази, че тези въпроси могат да бъдат изчистени между двете четения. Той посочи и че МВР работи по собствено приложение за електронна идентификация от години, но според него именно забавянето е сред причините европейските изисквания все още да не са изпълнени.