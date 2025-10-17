ГрадътЖивотНовини

630 деца се надпреварваха за 238 места по детските заведения

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:23ч, петък, 17 октомври, 2025
273 143 1 минута
Дтска градина

Общо 630 деца взеха участие в проведеното на 16 октомври 2025 г. класиране за прием в детските градини и ясли в Пловдив. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 406. За първа група участваха в класирането 114 деца, за втора 73 деца, за трета възрастова група 28 деца и за четвърта група само 9 деца.

За класирането бяха обявени общо 238 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 68. За първа възрастова група – за децата, родени през 2022 година, бяха обявени 53 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 37, за трета група 42 и за четвърта възрастова група – 38 свободни места.

Броят на класираните деца е 130 (68 в яслените групи, 21 в първа група, 23 във втора възрастова група, 17 в трета група и 1 дете в четвърта възрастова група).

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 24.10.2025 г.

До края на 2025 г. са предвидени още три класирания, които са съответно на 4 ноември, 20 ноември и 9 декември. При подаване на заявления за тях родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:23ч, петък, 17 октомври, 2025
273 143 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

273 коментари

  1. Herkese selam, Casibom kullan?c?lar? ad?na k?sa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Herkesin bildigi uzere bahis platformu giris linkini erisim k?s?tlamas? nedeniyle tekrar guncelledi. Giris problemi yas?yorsan?z link asag?da. Yeni siteye erisim adresi art?k burada Casibom Twitter Paylast?g?m baglant? ile vpn kullanmadan siteye erisebilirsiniz. Ek olarak yeni uyelere sunulan hosgeldin bonusu f?rsatlar?n? da inceleyin. Lisansl? slot keyfi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol sans dilerim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина