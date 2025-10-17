Доц. д-р Елеан Зънзов от УМБАЛ „Св. Георги“ е „Лекар на годината 2025“ на Регионалната лекарска колегия – Пловдив

Доц. д-р Елеан Зънзов, д.м., началник на Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, беше удостоен с отличието „Лекар на годината 2025“ на Регионалната лекарска колегия – Пловдив към Българския лекарски съюз. Церемонията се проведе на 15 октомври 2025 г. в Пловдив по повод Деня на българския лекар.

„Тази награда приемам не само лично за себе си. Зад моята работа стоят както ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“, което ни дава възможност да развиваме съвременна и модерна медицина, така и целият екип на Клиниката по пластично-възстановителна хирургия, която ръководя. На тяхната всеотдайност и на дейността на Клиниката посвещавам тази награда, защото сам нямаше да мога да се справя“, благодари за високото признание на лекарското съсловие доц. Зънзов.

Отличието е заслужено признание за дългогодишния професионализъм, отдаденост и високи постижения на доц. Зънзов и целия екип на Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Под негово ръководство клиниката се утвърди като водещ национален и регионален център, в който успешно се лекуват пациенти с тежки изгаряния, измръзвания, тъканни дефекти, както и на последствията от тях, дефекти и случаи, изискващи изключително високо ниво на реконструктивна и естетична хирургия.

Клиниката е пример за висок стандарт на медицинска грижа, мултидисциплинарен подход и прилагане на съвременни лечебни методи. Особено значим е приносът на екипа в лечението на пострадалите македонски граждани при трагичния инцидент в град Кочани, Република Северна Македония. След тежката авария, Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия пое грижата за част от най-тежко ранените пациенти, като осигури комплексно и високоспециализирано лечение. С бързата си реакция и професионализъм екипът даде ясен пример за хуманност, международна солидарност и водещата роля на българската медицинска школа в региона.

„Случаите при нас са много. Трагедията в Кочани е един от случаите, в които просто направихме това, което трябваше. Срещнахме се с човешката болка и бяхме на първа линия – хората, които успяха да вдъхнат надежда и да направят всичко възможно тези млади хора да имат шанс да продължат един нормален живот“, сподели доц. Зънзов.

В рамките на същата церемония на регионално ниво беше отличена и д-р Елена Михайлова, създател и бивш началник на интензивното отделение на Клиниката по педиатрия при УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, в категория „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос за развитие на специалност „Педиатрия“. Номинацията получи доц. д-р Иван Янков, началник на Клиника по педиатрия.

На национално ниво номинации за още две престижни отличия лекари от лечебното заведение получиха проф. д-р Мая Кръстева, д.м., завеждащ отделение по неонатология в Клиниката по акушерство и гинекология – за дългогодишен принос в развитието на специалност „Неонатология“ и д-р Димитър Хаджиев, асистент в Първа хирургична клиника – в категория „Ти си нашето бъдеще“, като представител на новото поколение млади лекари.

УМБАЛ „Св. Георги“ изказва своите най-сърдечни поздравления към доц. Зънзов, всички номинирани и техните екипи за постигнатия успех и признание за лечебното заведение.