Времето в Пловдив на 3 декември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 39 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 14 мин. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо средното за месеца.

В сутрешните часове на места в низината и по поречията ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4° С.

В сряда през деня ще духа слаб вятър от изток. Времето в Пловдив и региона ще се задържи без промяна. Ще има значителна облачност, а максималните температури ще са между 9° и 11° С.

Снимка: Elena Tsekova