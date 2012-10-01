Цвети Пиронкова на шопинг с гаджето си

Двамата тъпчат багажника

на спортно БМВ 6 с офис стол и тенис топки





Въпреки купищата

пресилени слухове за раздялата на Цвети

Пиронкова и приятеля й Михаил, Под тепето

щракна първата родна тенис ракета и

бившия футболист заедно, при това като

класическа семейна двойка. Влюбените

се гмурнаха из хипермаркетите в района

около хотел SPS на дълъг шопинг

преди няколко дни. Обходиха Юск, Карфур

и Метро, като напълниха багажника на

спортното си БМВ 6 с тежък офис

стол. И естествено- кошница с тенис топки

с марка Хед. Мощният баварец едва побра

покупките на Цвети и Мишо. Той впрегна

сили, за да натъпче първо кашона със

стола, а после разни други торби,

напълнени

от дамата на сърцето му край касите в

магазините. За финал остави зелените

кълба, с които Пиронкова тренира ежедневно

на кортовете в комплекс Локомотив край

Гребната. Тя загатна за страхотната си

физика с агресивно къси дънки и сива

тениска.



