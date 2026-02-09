По време на кметска инспекция изпълнителят на обекта пое този ангажимент. Строителните дейности по пробива под Централна гара продължават

Булевард „Васил Априлов“ ще бъде отворен за движение до края на месец март. Това стана ясно по време на проверка на терен, извършена днес от кмета на Пловдив Костадин Димитров.

По време на инспекцията изпълнителят на обекта пое ангажимент движението по булеварда да бъде пуснато в посочения срок, като строителните дейности по транспортния пробив под Централна жп гара ще продължат без да влияят на трафика по „Васил Априлов“.

Кметът Димитров съобщи още, че Община Пловдив работи по въвеждането на временна организация на движението от южната страна на транспортния пробив. Проектът за временната схема се възлага от район „Южен“.

Транспортният пробив под Централна гара е ключов елемент от проекта за модернизация на железопътния възел Пловдив – един от най-мащабните и стратегически инфраструктурни проекти в страната. Съоръжението представлява двулентов пътен тунел с обща дължина около 800 метра, от които 580 метра са в закрита част. То ще осигури директна връзка между северната и южната част на града.

От управата на града припомнят, че реализацията на проекта ще подобри транспортната свързаност между районите „Централен“ и „Южен“, ще улесни достъпа до автогарите „Юг“ и „Родопи“, както и до ключови търговски, административни и спортни зони в района. Инвестицията включва още модернизация на железопътните коловози и контактната мрежа, изграждане на нови системи за сигнализация и телекомуникации, перони и съпътстваща инфраструктура. През 2024 година в рамките на проекта беше извършена и реконструкцията на Бетоновия мост.

Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа, а възложител е Национална компания „Железопътна инфраструктура“.