Свлачище затвори пътя от Асеновград до Смолян

928 286 Преди по-малко от минута

Снимката е илюстративна

Свлачище затвори пътя до Смолян днес. Спешни мерки са предприети за разчистване на падналата скална маса върху пътното платно на изхода на Асеновград, в посока Бачково.

Сигналът за свлачището е получен около 11.45 ч. на тел. 112. На място са екипи на районното управление, и в двете посоки автомобилите се насочват към обходни маршрути.

