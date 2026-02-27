Движението в пловдивския участък на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас е сериозно затруднено поради възникнала катастрофа, съобщават от ОД на МВР – Пловдив.

Инцидентът е станал в района на 122 км и според първоначалната информация става въпрос за сблъсък между микробус и лека кола. Водачът на леката кола е пострадал и е транспортиран за лечение в болница.

На място са служители на сектор „Пътна полиция“, които извършват оглед и предприемат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили. Поради заетите двете ленти, движението е напълно спряно, а на 119 км екип отбива автомобилите в посока Пловдив.

Полицията призовава шофьорите да избягват района и да използват обходни маршрути, докато движението бъде възстановено.