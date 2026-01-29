КНСБ: Колко струва „нормалният“ живот в България

Да живееш без лишения, но и без лукс, вече струва значително повече. По данни на КНСБ за края на 2025 г. един работещ човек има нужда от около 1560 лева нето месечно, за да покрива базовите си разходи. За семейство с едно дете сумата надхвърля 2800 лева.

Това не са пари за почивки и излишества, а прагът, под който започват реалните компромиси – със здравето, храната, образованието или отоплението.

Животът поскъпва, доходите изостават

Само за година нужният доход за издръжка е нараснал с около 6%. Зад този ръст стоят съвсем конкретни неща от ежедневието:

храните, които поскъпват трайно;

сметките за ток, отопление и вода;

наемите и транспортът;

разходите за деца – училище, дрехи, медицина, дейности.

Индексът на КНСБ не показва „средната заплата“, а границата, под която животът вече означава лишения. За хората около минималната работна заплата това често означава дългове, топене на спестявания или отказ от важни нужди.

Как да оцеляваме по-умно

Когато цените растат по-бързо от заплатите, планирането става жизненоважно.

1. Разпределяйте дохода си съзнателно

Опитайте адаптирано правило:

50% за нужди – жилище, сметки, храна;

30% за желания – тук има място за свиване;

20% за спестявания или дългове.

2. Намалете енергийните разходи

Старите уреди „изяждат“ бюджета. LED осветление, по-ефективен хладилник или разумно отопление могат да върнат инвестицията си за месеци.

3. Ловете „невидимите“ пари

Абонаменти, банкови такси, автоматични подновявания – често това са 50–80 лева месечно, които изтичат без да усетим.

4. Пазарувайте хладнокръвно

Никога не влизайте в магазина гладни – импулсивните покупки оскъпяват кошницата.

Залагайте на собствени марки – често същото качество е с 20–30% по-евтино.

Голямата картина

Числата показват ясно: за година животът в България осезаемо е поскъпнал, а доходите трудно наваксват. Докато цените на основните стоки и услуги растат, въпросът за адекватните заплати остава не само икономически, но и социален.

За домакинствата това означава едно – все по-голяма нужда от планиране, информирани решения и активна защита на всяка спечелена левова стойност.