Рано тази сутрин e избухнал пожар на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сигналът е подаден в 05:30 ч.
Четири екипа огнеборци работят на място, а разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето теренът се запръстява с булдозери.
Станция на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив следи качеството на въздуха в околните населени места.
Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив
274 коментари
TuFarmaciaTop farmacia online comprar medicamentos online sin receta
mejores farmacias en línea: TuFarmaciaTop – farmacias legales en España
ranking de farmacias online: farmacia online España – precios bajos en medicamentos online
acquisto farmaci a domicilio Italia: classifica farmacie online – Scegli Farmacia