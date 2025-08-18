Рано тази сутрин e избухнал пожар на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сигналът е подаден в 05:30 ч.
Четири екипа огнеборци работят на място, а разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето теренът се запръстява с булдозери.
Станция на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив следи качеството на въздуха в околните населени места.
Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив
1 675 коментари
Chao c? nha, ai dang tim ch? n?p rut nhanh d? g? g?c Da Ga d?ng b? qua d?a ch? nay. Khong lo l?a d?o: sun win. Chi?n th?ng nhe.
Hello m?i ngu?i, bac nao mu?n tim c?ng game khong b? ch?n d? gi?i tri Da Ga d?ng b? qua trang nay nhe. T?c d? ban th?: Sunwin web. V? b? thanh cong.
Chao anh em, ai dang tim c?ng game khong b? ch?n d? g? g?c Tai X?u thi vao ngay ch? nay. T?c d? ban th?: Dola789 dang nh?p. V? b? thanh cong.
Chào cả nhà, bác nào muốn tìm cổng game không bị chặn để chơi Nổ Hũ thì vào ngay địa chỉ này. Tốc độ bàn thờ: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Hi các bác, bác nào muốn tìm trang chơi xanh chín để giải trí Nổ Hũ thì xem thử con hàng này. Đang có khuyến mãi: https://pacebhadrak.org.in/#. Húp lộc đầy nhà.