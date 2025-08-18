Рано тази сутрин e избухнал пожар на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сигналът е подаден в 05:30 ч.
Четири екипа огнеборци работят на място, а разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето теренът се запръстява с булдозери.
Станция на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив следи качеството на въздуха в околните населени места.
Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив
1 653 коментари
Hi các bác, ai đang tìm cổng game không bị chặn để giải trí Tài Xỉu thì vào ngay chỗ này. Nạp rút 1-1: Link tải Sunwin. Húp lộc đầy nhà.
Hi cac bac, ngu?i anh em nao c?n san choi d?ng c?p d? g? g?c Casino thi tham kh?o ch? nay. T?c d? ban th?: nha cai dola789. V? b? thanh cong.
Hello mọi người, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để cày cuốc Tài Xỉu thì vào ngay địa chỉ này. Nạp rút 1-1: sun win. Về bờ thành công.