Петият медицински хеликоптер пристига в края на януари

Системата за въздушна спешна медицинска помощ в страната продължава да се разширява, като броят на медицинските хеликоптери у нас постепенно нараства. В момента в експлоатация са четири машини, като още една се очаква до края на месеца. До края на лятото флотът трябва да бъде напълно окомплектован с общо осем хеликоптера по линия на Плана за възстановяване и устойчивост.

Това стана ясно при откриването на нова болнична хеликоптерна площадка в Габрово. Съоръжението ще обслужва МБАЛ „Свети Иван Рилски“ и е второто подобно в града, след вече действащото към областната болница „Д-р Тота Венкова“.

Паралелно с доставката на хеликоптерите се изгражда и национална мрежа от болнични площадки. Към момента 18 от тях са напълно функциониращи, а още три са в процес на изграждане. Очаква се мрежата да достигне общо 21 обекта, разположени така, че да осигурят бърз достъп до спешна медицинска помощ във всички региони на страната.

Предвижда се хеликоптерите да бъдат разпределени в осем оперативни бази, което ще позволи реакция в рамките на т.нар. „златен час“ при животозастрашаващи състояния. Здравните власти планират разширяване на обхвата и към други лечебни заведения, като за част от тях е осигурено финансиране от държавата.

Новата площадка в Габрово е реализирана изцяло със средства на болницата, без участие на публично финансиране.