Отбелязваме Ден на свободата на словото в България

Свободата на медиите у нас е на кръстопът, показа последното годишното проучване на Асоциацията на Европейските журналисти

Днес България отбелязва Деня на свободата на словото, установен със закон през 2003 г. за 10 ноември. Този ден ни напомня за правото на гражданите да получават достоверна информация и за ролята на медиите като стълб на демокрацията.

Последното изследване на Асоциацията на Европейските журналисти‑България показва тревожна картина на медийната среда в страната:

Политическият натиск върху журналистите достига рекордни нива — 77,2% от участвалите в анкетата посочват, че „политически натиск“ е най-често срещаната трудност.

Около 43% от анкетираните журналисти твърдят, че лично са били обект на неправомерен натиск.

Автоцензурата и страхът от „дела‑шамари“ (SLAPP) се увеличават, което според наблюдателите поставя под заплаха независимостта на медиите.

Призив към действия

На този ден е важно не само да се отбелязва символично, но и да се предприемат конкретни стъпки:

Гражданите могат да подкрепят качествената журналистика — чрез активен интерес, споделяне на проверена информация и подкрепа на журналистически организации.

Медийните служители и издатели трябва да продължат усилията си за прозрачност, саморегулация и защита на репортерите.

Обществото и държавата имат ангажимент да създават среда, в която журналистите работят без страх, с достъп до информация и с гаранции за защита.

Свободата на словото не е даденост — тя е постижение, което трябва да се пази. На 10 ноември нека припомним, че нейното укрепване зависи от нас всички: журналисти и граждани.

Илюстрация: svobodanaslovoto.com