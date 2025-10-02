Нивата на реките може да се покачат с 5-6 метра

Националната хидрологична прогноза предупреждава за рязко покачване на нивата на реките в Западна и Южна България. Според прогнозите, ако валежите достигнат очакваните 60–70 литра на квадратен метър до вечерта на 3 октомври, водните количества може да се увеличат с до 5–6 метра.

По данни на Meteo Balkans, базирани на метеорологичния модел SPM, визуализациите показват значителни и потенциално опасни повишения. Макар да се очаква процесът да бъде плавен, на места нивата могат да надхвърлят 5 метра.

Експертите уточняват, че хидрологичната реакция зависи от релефа и геоложката структура на речните басейни, а картата отразява осреднен вариант. Прогнозата е с предупредителен характер – гражданите не бива да изпадат в паника, но е важно да следят информацията и да бъдат подготвени за възможни промени в обстановката.