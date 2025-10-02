Схемата „Хемус“ е установена

Милиони, теглени в кеш от банка, са носени в склад на строителна фирма. Въпросните 54 милиона лева са преминавали през сложна схема от свързани дружества в три нива преди да се окажат в сакове, изтеглени от подставени лица. Това е установила прокуратурата в рамките на двугодишно разследване по скандала „Хемусгейт“, съобщава Mediapool. Тази фактическа обстановка е описана в обвинителен акт, който обаче никога не е стигнал до съдебната зала. Причината – наблюдаващите делото прокурори са били сменени, а новият екип обвинители се отказва от обвиненията за престъпна група.

Прокурор от сменения екип подава сигнал за корупция и оказан натиск върху негови колеги. От сигнала не следва нищо. Специалният прокурор Даниела Талева отказва да образува дело по съмненията за натиск от страна на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. А прокурорите от втория разследващ екип израстват кариерно.

В четвъртък организацията „Антикорупционен фонд“ публикува първия обвинителен акт, изготвен от отстранения прокурор Ивайло Занев и двама негови колеги. Документът е с обем почти 400 страници, в които детайлно са описани трансакции на милиони левове, последващото им теглене на каса и транспортирането до склада, използван като „депо“, както се изразяват прокурорите. Тази фактическа обстановка е подкрепена със свитетелски показания, информация за преводи и други доказателства, казват разследващите.

Къде са милионите?

В случая става дума за малко над 54 млн. лева – пари, преведени авансово на три строителни фирми за бъдещото строителство на магистрала „Хемус“. Това са дружествата В.С.-Б, Е.П., и Г.Х..

Какво точно се е случило? Прокуратурата установява, че тези три фирми използват други две за свои подизпълнители и редовно им превеждат суми за различни дейности. Затова парите са насочени към тези подизпълнители. Те пък от своя страна започнали да ги превеждат към други четири фирми. Последните са дружества с малък капитал, без персонал и без техника.

Въпреки това към тях са фактурирани пътно-строителни дейности за милиони. Тези четири фирми обаче не са ги изпълнявали най-вече защото не са имали техническата възможност да го направят. Реалното изпълнение на обектите е направено от големите строителни фирми, споменати в началото, на които така или иначе са възложени поръчките.

След като парите стигат до последните четири фирми, техни пълномощници ги теглят на каса. После ги прибират в сакове, качват ги в коли и ги карат към благоевградското село Зелендол. Какво се е случило след това, не е ясно.

Какви са престъпленията?

Прокуратурата смята, че в случая става дума за поне три престъпления – престъпна група, длъжностно присвояване, а след това и пране на пари. Твърди се, че управителите на дружествата от втория ред са присвоили сумите, които са били преведени от първите три фирми, които пък ги получават от държавата. След това, чрез тегленето от пълномощници на дружества от третия ред, се осъществява и прането на пари, твърдят разследващите. Престъпната група пък е сформирана от собственика на Г.Х. – Х.С. Той, твърдят прокурорите, се е договорил с В.В., мажоритатрен собственик на В.С.-Б и с М.П., директорка на Е.П.

Общото решение било сведено до управителите на дружествата от втория ред. Тук се включват хората, които физически са транспортирали парите. Сред тях е бившият футболен съдия Б.К., първият обвиняем по това дело. Под тях стоят управителите на четири дружества от района на Враца, Лом и Мездра, които са крайните получатели на милионите. Тези хора, твърди прокуратурата, са близки с хората от големите фирми, защото често им намирали работници.

Отстраняване

Според обвинителния акт, който така и не стига до съда лидер на престъпната група е Х.С. Заедно с него са управителите на другите две големи фирми. Обвиняеми са и още шестима души.

Първият екип прокурори е отстранен от делото след като през есента на 2023 г. постъпват искания за техния отвод с аргумента, че не са обективни. Делото е било изискано от тогавашния зам.-апелативен прокурор на София Емилия Русинова. Месец по-късно тя е отвела от делото и тримата разследващи прокурори. Тримата обжалват пред върховната прокуратура, но решението на Русинова е потвърдено. По казуса се е прозинесла и зам.-главният прокурор Мария Павлова, която също е одобрила отстраняването на тримата.

После е назначен новият разследващ екип. Той прави собствена преценка и стига до извода, че трябва да се откаже от обвиненията за престъпна група.

Какво се знае официално?

Нищо. От години прокуратурата мълчи упорито по това дело. Няма официална информация дали тези хора все още са обвиняеми и дали изобщо разследването не е прекратено.