МОН обяви ваканциите за новата учебна година

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува новия график за учебната 2025/2026 година, който предвижда по-дълги почивки около празниците и междусрочните периоди, както и сериозни промени в съдържанието на образованието през следващите години.

Почивки и ваканции: повече време за отдих

С цел по-пълноценна почивка за ученици и учители, есенната ваканция ще бъде от 31 октомври до 3 ноември, а коледната ще продължи от 24 декември до 4 януари. Междусрочната ваканция е предвидена за 31 януари – 2 февруари.

В периода 28 февруари – 3 март учениците ще имат още четири почивни дни, тъй като 2 март (понеделник) също ще бъде неучебен и ще се слее с националния празник.

Пролетната ваканция ще е от 4 до 13 април за учениците от I до XI клас, а за зрелостниците ще започне на 8 април.

Край на учебната година по класове

12 клас – до 15 май

– до 1–3 клас – до 29 май

– до 4–6 клас – до 12 юни

– до 7–11 клас – до 30 юни, като за някои ученици в спортни и професионални паралелки годината ще продължи и през юли и август с практика.

Дати за важни изпити и матури

20 май – задължителна матура по български език

– задължителна матура по български език 22 май – втора матура по избор

– втора матура по избор 17 юни – НВО по български за 7. и 10. клас

– НВО по български за 7. и 10. клас 19 юни – НВО по математика, с интегрирани реални казуси и знания от природните науки

Новост при изпитите е въвеждането на задачи, които проверяват практическо мислене и прилагат знания по физика, химия и биология в реални ситуации – като изчисления, свързани със скорост, налягане или електричество. Тези задачи ще съставляват част от общия брой въпроси – 6 от 24 за 7. клас и 6 от 18 за 10. клас.

Готвена образователна реформа: повече математика и природни науки

Успоредно с организацията на новата учебна година, МОН подготвя дългосрочна реформа на учебните планове. Целта е да се намалят часовете по чужди езици и професионална подготовка, за сметка на увеличено внимание към общообразователните предмети.

Планира се увеличение от 25% на часовете по математика и 22% по природни науки – физика, химия и биология. Реформата цели по-добро овладяване на практически умения и намаляване на формалното заучаване.

С тези промени МОН се стреми към по-балансирано разпределение между учебна натовареност и време за почивка, както и към по-модерно и приложимо образование.