Министър Караджов: Няма да допусна Ryanair да безчинства на бг територия

„Няма да допусна Ryanair да безчинства на българска територия“. Това заяви в ефира на бТВ транспортният министър Гроздан Караджов. Поводът за гнева му е решението на пилот на компанията да свали от самолета на летище София минути преди полет до Тулуза 9-годишно дете в инвалидна количка. Първоначалното обяснение на инцидента бе, че не е имало възможност да се обезопаси батерията на количката. Оказа се обаче, че тя отговаря на изискванията.

Гроздан Караджов обясни, че заради нечетлив почерк първо е сметнато, че пилотът е записал като причина невъзможност да се обезопаси батерията на количката, но се оказало, че количката няма батерия.

„Това, че екипажът не е положил грижата да я застопори, обезопаси, означава, че не е положена грижа за лицето с увреждане, което допълнително ме вбесява“, заяви Караджов.

Той е възложил извършването на детайлна проверка по случая от Гражданската въздухоплавателна администрация. Данните от нея ще се изпратят на Комисията по дискриминация, като ако има нарушение пилотът ще трябва да дава обяснения пред съответните органи.

По думите му компанията се отнася към българските граждани като такива втора ръка и се закани да вземе мерки.

„Същата тази компания накара българска гражданка да не лети, защото багажът й стърчеше с няколко см. Това видео обиколи всички чуждестранни медии. Имиджът на България беше разрушен от една авиокомпания, която използва тези правила, за да безчинства и да събира пари. Това нещо няма да бъде допуснато на българска територия. Няма да допусна Ryanair да безчинства“, каза още министър Караджов.