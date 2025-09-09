Малкият Мартин, прегазен от АТВ, се подобрява

Състоянието на малкия Мартин, който пострада тежко след инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг, се подобрява, но предстои дълъг и труден процес по възстановяване. Това съобщи по БНТ проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

По думите на проф. Габровски, въпреки че лечението протича добре, черепно-мозъчните травми често се характеризират с бавно и непредсказуемо възстановяване. „Ще ни трябва време“, подчерта той.

Според близък на пострадалото семейство, цитиран от Нова телевизия, детето все още не е в съзнание, но има признаци на подобрение.

„Стимулират го да започне да преглъща“, обясни той и допълни, че събуждането може да отнеме от седмица до два месеца.

Припомняме, че общо 5 души пострадаха в катастрофата през август в курорта. Разследването разкри, че АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг е регистрирано неправомерно.