График за почистване на дъждоприемни шахти от 09 до 12 септември

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 09 Септември (вторник): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, р-н Северен в пространството между бул. „Северен“, бул. „Марица-север“, бул. “Цар Борис III Обединител“, бул. „Дунав“, ул. „Васил Левски“

На 10 Септември (сряда): бул. „Васил Априлов“ – от пл. „Гарата“ до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, р-н Северен в пространството между ул. „Победа“, бул. „Марица-север“, северозападна страна на железопътна линия

На 11 Септември (четвъртък): бул. „Руски“, ул. „Иван Вазов“, бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул.“Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/

На 12 Септември (петък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“ /западно платно/, бул.“Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел „Родопи“