Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг

След повече от две седмици в изкуствена кома, 35-годишната Христина – най-сериозно пострадалата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг – е починала. Тъжната вест беше съобщена от бащата на момиченцето Сияна, който с емоционален пост в социалните мрежи се прости с жената и отправи призив за молитви за живота на малкия ѝ син Марти.

Върнаха в ареста Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг

Животът на Христина бе поддържан само с помощта на апаратура и медикаменти, след като мозъчната ѝ дейност спря напълно след тежката катастрофа. За щастие, състоянието на сина ѝ Марти се подобрява. По последна информация от „Пирогов“, той вече е извън опасност за живота. Неговият вуйчо, Светослав Соколов, съобщи, че детето се възстановява – счупените му ребра зарастват, а кръвоизливът в мозъка се е абсорбирал. Въпреки това, Марти все още не е контактен.

Бургазлиев отрича да е употребявал наркотици преди катастрофата в Слънчев бряг

Инцидентът се случи на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев навлезе с АТВ върху тротоар в Слънчев бряг и блъсна петима души, сред които Христина и нейният син. Според резултатите от химико-токсикологичната експертиза, в кръвта и урината на младежа са открити следи от марихуана. Това може да доведе до промяна в обвинението – от непредумишлено към умишлено престъпление, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас.