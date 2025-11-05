Времето в Пловдив на 5 ноември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 6 мин. и залязва в 17 ч. и 14 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 8 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава, но ще остане по-високо от средното. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10° С.

През деня облачността ще е предимно значителна и въпреки че не са прогнозирани валежи за региона, влажността остава висока. Ето защо е добра идея е да носите лека връхна дреха. Вятърът ще е слаб, от източната четвърт и ще стихва постепенно.

Дневните температури ще останат почти без промяна, максималните ще са между 10° и 15° С.

Снимка: Dimitra Lefterova