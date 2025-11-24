Евростат: В България в най-голям риск от бедност е Южният централен район

Данните на Евростат, цитирани от Агенция „Фокус“, показват, че през 2024 г. 16,2% от населението на Европейския съюз, или около 72,1 милиона души, са живели в риск от бедност – дял, който остава без промяна спрямо предходната година.
На регионално ниво десет области от категория NUTS 2 в ЕС отчитат над 30% население, изложено на риск от бедност. В България най-уязвим се оказва Южният централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.
Разпределението по шестте района за планиране у нас е следното:
- Северозападен – 26,3%
- Югозападен – 13,8%
- Южен централен – 28,8%
- Югоизточен – 25,1%
- Североизточен – 20%
- Северен централен – 24,5%
Най-добри показатели отчита Югозападният район, в който попадат областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и София.
В общоевропейски план най-високи нива на риск от бедност са отчетени в Френска Гвиана (53,3%), следвана от испанския регион Сиудад де Мелила (41,4%) и италианската Калабрия (37,2%).
Обратно, 28 региона в ЕС отчитат под 10% население в риск от бедност. Начело на тази група е румънският Букурещ–Илфов (3,7%), следван от белгийската Източна Фландрия (5,4%) и италианската Автономна провинция Болцано/Боцен (5,9%).