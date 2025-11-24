Евростат: В България в най-голям риск от бедност е Южният централен район

Данните на Евростат, цитирани от Агенция „Фокус“, показват, че през 2024 г. 16,2% от населението на Европейския съюз, или около 72,1 милиона души, са живели в риск от бедност – дял, който остава без промяна спрямо предходната година.

На регионално ниво десет области от категория NUTS 2 в ЕС отчитат над 30% население, изложено на риск от бедност. В България най-уязвим се оказва Южният централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Разпределението по шестте района за планиране у нас е следното:

Северозападен – 26,3%

– 26,3% Югозападен – 13,8%

– 13,8% Южен централен – 28,8%

– 28,8% Югоизточен – 25,1%

– 25,1% Североизточен – 20%

– 20% Северен централен – 24,5%

Най-добри показатели отчита Югозападният район, в който попадат областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и София.

В общоевропейски план най-високи нива на риск от бедност са отчетени в Френска Гвиана (53,3%), следвана от испанския регион Сиудад де Мелила (41,4%) и италианската Калабрия (37,2%).

Обратно, 28 региона в ЕС отчитат под 10% население в риск от бедност. Начело на тази група е румънският Букурещ–Илфов (3,7%), следван от белгийската Източна Фландрия (5,4%) и италианската Автономна провинция Болцано/Боцен (5,9%).