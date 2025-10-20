Европрокуратурата потвърди акцията в Община Пловдив

По искане на Европейската прокуратура (EPPO) днес са извършени обиски в Община Пловдив и в частно дружество, заподозряно в злоупотреби с обществени поръчки, свързани с подобряване на зелената и обществена инфраструктура на града. Това се казва в официално съобщение на сайта на Европрокуратурата. Днешните действия – претърсвания и изземване на документи – имат за цел събиране на доказателства в рамките на текущото разследване.

По-рано днес ви съобщихме за Полицейска блокада в Община Пловдив, за която се предполагаше, че е Акция на Европейската прокуратура. Предварителната ни репортерска информация бе, че Блокадата на Община Пловдив е свързана с ремонтите в ОП „Чистота“. Припомняме, че проектът бе на стойност около 3 милиона лева, а темата беше предмет на журналистическо разследване единствено на „Под тепето“. Как потъна колосалната сума за ремонт на двора на „Чистота” и „Градини и паркове”, усвоена от екипа на Зико, медията ни ви разказа в поредица от статии. Припомнете си го в статията „За 3 милиона лева- толкова!„. Още по темата вижте в „Какво показаха и какво скриха от управата на града в двора на „Чистота“. През август 2024 г., общински съветници от опозицията сезираха прокуратурата и МРРБ по случая (Сигнализираха прокуратурата за 3-те милиона лева, изхарчени в двора на Чистота). В последствие те бяха привиквани по проверка на „Икономическа полиция“, която водеше разследване по сигнала.

От официалното съобщение на EPPO информацията ни се потвърждава.

В него се казва още, че разследването се провежда с подкрепата на Главна дирекция „Национална полиция“ и е започнало след съмнения за измама и злоупотреба със служебно положение по проект на стойност 2 996 670 лева, от които 59% са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), а проектът е бил насочен към подобряване на качеството на зелените площи и откритите обществени пространства в Пловдив.

Според официалното съобщение на Европейската прокуратура, управителят и законният представител на изпълнителя по договора са заподозрени, че са подали фалшифицирана документация, в която са били отразени завишени количества и цени.

Случаят включва и твърдения за злоупотреба със служебно положение през 2022–2023 г. от страна на бивши длъжностни лица на Община Пловдив.

В коментар за медията ни по-рано днес бившият кмет Здравко Димитров заяви, че няма притеснения относно разследването на Европрокуратурата.

От Европейската прокуратура напомнят, че всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентен български съд.