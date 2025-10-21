Фирмата, която се проверява за злоупотреби при обновяването на базата на „Чистота“ и „Градини и паркове“, е избрана да построи нова детска градина в район „Северен“ за 6 584 960 лв. без ДДС, стана ясно днес.

Припомняме, че по искане на Европейската прокуратура (EPPO) в понеделник бяха извършени обиски в Община Пловдив и в частното дружество, заподозряно в злоупотреби с обществени поръчки, свързани с с ремонтите в ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“.

Обществената поръчка е обявена с условие „икономически най-изгодната оферта на база най-ниска цена“. В процедурата по ЗОП има по-ниски оферти от други шест участници – с разлика до над 1 млн. лв., показва репортерската ни проверка, но поръчката печели „Корект Фактор“ и то с най-високата предложена сума, а останалите участници са отстранени. Най-ниска оферта е предложена от „Запрянови-03“ ООД – 5 536 150 лв.

През мандата на бившия кмет Здравко Димитров дружеството е спечелило шест договора при подобна практика. За ремонтът на базата на „Чистота“ и „Градини и паркове“ индикативната стойност на поръчката бе 2,5 млн. лева без ДДС, а най-ниската оферта – 2 млн. лева, но поради критерия „качество и организация“ фирмата е получила максимален брой точки и договорът е отишъл при нея.

Относно качеството на изпълнение вижте още в „За 3 милиона лева- толкова!„. Още по темата вижте в „Какво показаха и какво скриха от управата на града в двора на „Чистота“.

Гражданите задават въпроси как се управляват общинските средства, особено на фона на активната проверка на Европейската прокуратура.

