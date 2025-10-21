След акцията на Европейската прокуратура: Ще има ли резултат от проверката в Община Пловдив?

След акцията на Европейската прокуратура в сградата на Община Пловдив, темата за усвояването на средства по проекта за „подобряване на зелената система“ отново излезе на преден план. Акцията на Жандармерията и Европрокуратата в понедленик бе по сигнал за нередности при обществената поръчка за ремонт на базата на „Чистота“ и „Градини и паркове“, а разследващите иззеха компютър от сградата на общината. Ремонтът, на стойност над 3 милиона лева, вече беше обект на журналистическо разследване на „Под тепето“, а сигнал до прокуратурата бе подаден от опозиционни общински съветници.

Как потъна колосалната сума за ремонт на двора на „Чистота” и „Градини и паркове”, усвоена от екипа на Зико, медията ни ви разказа в поредица от статии. По този повод журналистът и главен редактор Иво Дернев, коментира в ефира на Радио Пловдив, че обществото твърде често остава без отговори след подобни проверки, и постави въпроса:

Ще има ли този път резултат?

Дернев припомни, че Общинският съвет е подкрепил тегленето на голям заем по време на управлението на бившия кмет Здравко Димитров. По думите му, „анексите към договора са се появили постфактум, което поставя под съмнение прозрачността на процедурата“.

Европейската прокуратура все още не е обявила дали е образувано досъдебно производство. Въпросът, който остава, е дали този път проверката ще доведе до реални последици и яснота по управлението на европейските средства в Пловдив.

Фактите показват, че дори при мащабни проекти често се наблюдават „невидими подобрения“ – ремонти, които формално съществуват, но реалният ефект е минимален или краткотраен. В същото време процедурите, анексите и управлението на средствата остават непрозрачни за обществото.

Този случай отново напомня за парадокса: проверки се провеждат, но резултатите рядко стават публични и често остават на хартия. За пловдивския данъкоплатец остава въпросът: колко от вложените средства действително отиват за целите, за които са отпуснати, и кога институциите ще осигурят реална отчетност?

Едно е сигурно – журналистическите разследвания, сигналите на общински съветници и вниманието на медиите са ключът към това обществото да научи истината. Остава да видим дали тази проверка ще бъде изключение и ще доведе до реални последици.

„Под тепето“ ще продължи да следи развитието по случая и резултатите от проверката. Защото, както подчерта Дернев, „журналистическото разследване има смисъл само ако обществото вижда резултат“.

