Парламентът прие единодушно оставката на кабинета „Желязков“. „За“ решението гласуваха 227 народни представители, нямаше „против“ и въздържали се.

Оставката беше обявена вчера след заседание на Съвета за съвместно управление, в отговор на големия протест на 10 декември в София, страната и чужбина.

Предстои президентът Румен Радев да проведе консултации с парламентарните партии и да връчи до три мандата за съставяне на нов кабинет.

В случай, че такъв не се формира, Народното събрание ще бъде разпуснато и ще се назначи служебно правителство.