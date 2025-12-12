БългарияИзбориНовини

Депутатите единодушно приеха оставката на кабинета „Желязков“

12:03ч, петък, 12 декември, 2025
Парламентът прие единодушно оставката на кабинета „Желязков“. „За“ решението гласуваха 227 народни представители, нямаше „против“ и въздържали се.

Оставката беше обявена вчера след заседание на Съвета за съвместно управление, в отговор на големия протест на 10 декември в София, страната и чужбина.

Предстои президентът Румен Радев да проведе консултации с парламентарните партии и да връчи до три мандата за съставяне на нов кабинет.

В случай, че такъв не се формира, Народното събрание ще бъде разпуснато и ще се назначи служебно правителство.

