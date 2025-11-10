ДАНС и МВР влязоха в Лукойл

Българските служби за сигурност – ДАНС, МВР и Министерството на отбраната, са предприели допълнителни мерки за защита на критичната инфраструктура, свързана с обектите на „Лукойл“ у нас. Това съобщи в неделя вечерта правителствената пресслужба.

Мерките обхващат сухопътна, водна и въздушна охрана на стратегически съоръжения, сред които и рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Антидрон система край Бургас и готовност на Военна полиция

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас, с цел да бъде ограничен рискът от въздушни заплахи.

Освен това екипи на Военна полиция са в готовност да окажат съдействие на МВР при необходимост от засилена охрана на стратегически обекти.

Реакция след американските санкции срещу „Лукойл“

Допълнителните мерки следват проведени през изминалата седмица работни съвещания в Министерския съвет с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност.

Поводът е решението на САЩ да наложи санкции на руската компания „Лукойл“, както и инциденти в обекти на дружеството в няколко европейски държави, уточняват от правителството.

Проверки на плановете за сигурност

В момента се извършва проверка на изпълнението на мерките за сигурност в обектите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД, които са част от стратегическата инфраструктура на страната.

Паралелно ДАНС провежда тематична проверка за спазването на Закона за защита на класифицираната информация и съответните подзаконови актове.

Организация за обществен ред и превенция на престъпността

От МВР съобщават, че са създали необходимата организация за поддържане на обществения ред и за противодействие на престъпността в районите около обектите на „Лукойл“ в страната.

Според правителствената пресслужба предприетите действия имат превантивен характер и целят гарантиране на националната сигурност и енергийната стабилност в контекста на новата геополитическа ситуация.