ДАНС и МВР влязоха в Лукойл

Българските служби за сигурност – ДАНС, МВР и Министерството на отбраната, са предприели допълнителни мерки за защита на критичната инфраструктура, свързана с обектите на „Лукойл“ у нас. Това съобщи в неделя вечерта правителствената пресслужба.
Мерките обхващат сухопътна, водна и въздушна охрана на стратегически съоръжения, сред които и рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“.
Антидрон система край Бургас и готовност на Военна полиция
Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас, с цел да бъде ограничен рискът от въздушни заплахи.
Освен това екипи на Военна полиция са в готовност да окажат съдействие на МВР при необходимост от засилена охрана на стратегически обекти.
Реакция след американските санкции срещу „Лукойл“
Допълнителните мерки следват проведени през изминалата седмица работни съвещания в Министерския съвет с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност.
Поводът е решението на САЩ да наложи санкции на руската компания „Лукойл“, както и инциденти в обекти на дружеството в няколко европейски държави, уточняват от правителството.
Проверки на плановете за сигурност
В момента се извършва проверка на изпълнението на мерките за сигурност в обектите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД, които са част от стратегическата инфраструктура на страната.
Паралелно ДАНС провежда тематична проверка за спазването на Закона за защита на класифицираната информация и съответните подзаконови актове.
Организация за обществен ред и превенция на престъпността
От МВР съобщават, че са създали необходимата организация за поддържане на обществения ред и за противодействие на престъпността в районите около обектите на „Лукойл“ в страната.
Според правителствената пресслужба предприетите действия имат превантивен характер и целят гарантиране на националната сигурност и енергийната стабилност в контекста на новата геополитическа ситуация.