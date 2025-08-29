86-годишна жена почина при инцидент в социален дом

86-годишна жена е починала, а двама полицаи от Районното управление в Карнобат са леко обгазени при инцидент в социалния дом за възрастни хора в село Огнен.
Сигналът за пожар е подаден около 22:16 ч. снощи. На място е установено силно задимяване, причинено вероятно от неизправно електрическо табло, разположено в склад с нови памперси.
Двамата служители на реда са помогнали на персонала при евакуацията на всички 45 обитатели на дома. Възрастните хора са настанени временно в болницата в Карнобат.
По време на транспортиране с линейка е починала 86-годишна жена от Бургас – най-дългогодишната обитателка на дома. Предполага се, че причината е инфаркт.
Двамата полицаи са прегледани и освободени за домашно лечение. Те ще бъдат отличени от директора на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.
160 коментари
AussieMedsHubAu: online pharmacy australia – pharmacy discount codes AU
online pharmacy: compare online pharmacy prices – online pharmacy reviews and ratings
trusted online pharmacy UK: online pharmacy – cheap medicines online UK
http://safemedsguide.com/# online pharmacy
Australian pharmacy reviews Aussie Meds Hub cheap medicines online Australia
online pharmacy reviews and ratings: best online pharmacy – online pharmacy reviews and ratings
online pharmacy
pharmacy delivery Ireland: trusted online pharmacy Ireland – pharmacy delivery Ireland
top rated online pharmacies buy medications online safely best pharmacy sites with discounts
top-rated pharmacies in Ireland: Irish online pharmacy reviews – online pharmacy