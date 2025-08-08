19 банди и изпълнители на Station Street Festival 2025

Две успешни събития по-късно, улицата с вековните чинари отново ще се превърне в сборен пункт за музика, култура, изкуство, спорт и гейминг- задава се Station Street Festival 2025. Започна обратното броене до 5-дневната среща през септември, която преодолява границите и празнува богатството на човешкото културно разнообразие.

За трета поредна година пловдивчани и гости на града са поканени на ул.”Иван Вазов” между 4 и 8 септември, където ще могат да се насладят на богата музикална програма от България, Франция, Алжир, Нидерландия, Гърция, Испания, Обединеното кралство, Мали и Италия. Сред вече обявените банди се нареждат имена като DJ триото Acid Arab, електрическият пост-пънк вихър от Ротердам Tramhaus, гръцките стоунър рок машини 1000mods, съвременната кралица на европейския соул и нейната банда Shirley Davis & The Silverbacks и венецианските момчета от New Candys, които ще представят на живо техния чисто нов албум. Пълната програма включва общо 19 групи и изпълнители, които ще бъдат обявени съвсем скоро.

Освен пъстрата и богата музикална програма, фестивалът ще предложи на своите посетители широка гама от съпътстващи събития, активности и атракции. На територията на Station Street Festival ще откриете кът за детски спортни занимания в двора на музикално училище “Добрин Петков”, ще се потопите в историята на тютюневия град със специално подготвени архитектурни разходки, организирани от Free Plovdiv Tour и Фондация „Български архитектурен модернизъм”, ще се докоснете до магията на ЛАРП, демонстрирана от Lore Nomads в тяхната обособена фестивална вселена до Народна библиотека “Иван Вазов”, ще се потопите в кулинарния свят на шеф Петко Шаранков и неговите апетитни демонстрации и ще имате възможността да чуете вълнуващи разговори на теми като култура, музика, киберсигурност, наука, кулинария и др. в телевизионното студио на Station Street Festival.

Но това не е всичко. Тази година, фестивалът си партнира с Българска академия на науките. Първият в България водороден електромобил ще бъде изложен по време на Station Street Festival 2025! В рамките на събитието, представител от Института по електрохимия на БАН ще присъства и отговаря на всички въпроси, свързани с иновативното превозно средство.

Station Street Festival – Градска култура без граници!

Очакваме ви на ул.”Иван Вазов” от 4 до 8 септември!

Station Street Festival е с ВХОД СВОБОДЕН.

