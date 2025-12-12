Електроразпределение Юг традиционно започна подготовка на съоръженията за работа при тежки зимни условия. В тази връзка техническите дейности включват инспекции на всички съоръжения средно и ниско напрежение, обслужвани от дружеството.

Извършените дейности от Електроразпределение Юг обхванаха инспекции на трафопостове и възлови станции, на кабелни и въздушни линии. Над 60 аварийни екипа в готовност за реакция при необходимост. Осигурен e и авариен резерв по места в Мрежовите региони.

Налична специализирана техника в Електроразпределение Юг:

432 високопроходими автомобила

38 високопроходими автовишки

4 центъра за мобилни лаборатории с 12 кабелни лаборатории

радиостанции във всеки авариен автомобил

2 АТV и 13 UTV – оборудвани с вериги

9 моторни шейни и специализирана верижна машина

16 високопроходими товарни автомобила с кран

термовизионни камери за заснемане и инспекция на натоварени съоръжения и трафопостове

През 2025/26 г. Електроразпределение Юг акцентира отново върху гъвкави и бързи решения с цел сигурност на електрозахранването:

За справяне с тежки зимни ситуации Електроразпределение Юг разполага с общо 16 мобилни агрегата с обща мощност над 1,8 МVA (мегаволтампера), като има възможност да използва и такива на външни доставчици. В допълнение на разположение са 4 мобилни трафопоста с обща мощност над 2.4 MVA. Мобилните трафпостове oсигуряват по-добра техническа оперативност и могат да се използват за по-бързо възстановяване на захранването при необходимост.

В Електроразпределение Юг функционира и Кризисен щаб с обучени специалисти, както и координационни щабове по места в Мрежовите региони. За справянето с различни ситуации през зимата, дружеството разчита и на доброто взаимодействие на своите регионални диспечери и ръководители на звена с местните власти в лицето на областните управители и общините.