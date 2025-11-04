Юбилейна изложба на скулптора Трифон Неделчев в Пловдив

Изтъкнатият български скулптор Трифон Неделчев, който през последните над 30 години живее в Германия, но радва и българските си почитатели с периодични изложби особено около свои кръгли годишнини, ще гостува отново в Градска художествена галерия – Пловдив. Поводът за новата му изложба в Залите за временни експозиции на ул. „Княз Александър I“ №15 формално е свързан с 80-тия му рожден ден, но причината е в потребността на твореца да общува със своята предана публика.

Юбилейната му изложба „Пътят на формите“ ще се открие на 04.11. в 18:00 часа и ще може да се разгледа до 24.11.2025 г. с вход свободен.

Авторът ще представи свои нови пластични решения в бронз, ще изложи и творби от предишни етапи. Място в изложбата ще намерят също произведения в любимата на художника живописна техника – акварел.

Трифон Неделчев е роден през 1945 г. в пловдивското село Марково. Дипломира се в специалността „Скулптура“ във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ (1977 г.) и още след завършването си взима участие във всички национални изложби в България.

Реализирал е 24 монументални произведения в архитектурна среда (от камък, смалт и бронз). Само в Пловдив авторът е съдал 12 монументални творби. Най-известните негови декоративни абстрактни произведения са пластичните форми във фонтан пред ДКЦ V в район „Тракия“, мозаечни пана на фасадата на бл. 15 в същия жилищен район, пластични форми пред РЗИ, мозаечно пано във фоайето на ДЗИ – Пловдив, бронзов релеф „Д-р Райко Даскалов“, пластика „Движение“ в офиса на БДЖ на бул. „Мария Луиза“ (материал: бронз и камък), мозайка в сградата на БАН – филиал Пловдив. Създал е също мозайки в пощата на район „Тракия“ и в бл. 20 в същия район (материал: камък и смалт), паметник на Аян Садъков пред стадион „Локомотив“ (бронз).

По инициатива на община Пловдив през изминалите две години бяха реставрирани лично от автора мозаечните пана на бл.15 и пластичните форми във фонтана пред ДКЦ V в Тракия.

През периода 1977 – 1991 г. авторът е създал монументални произведения в: Харманли, Първомай, с. Искра, Асеновград, Смолян, Стамболийски, Перущица, Сопот, Калофер, София.

Трифон Неделчев участва в международен пленер по скулптура в гр. Лайпциг – Германия (1983), където реализира пластика «Органна музика» пред Операта в немския град (материал: камък).

От 1992 г. живее в Германия. Работи активно и в областта на живописта. От 1996 г. датира сътрудничеството му с „Freie Schule für Künstlerisches Gestalten“ в гр. Баденвайлер. Ръководи курсове със студенти в Германия. Постоянно е представен в галерия «Хелмерс» – Баденвайлер.

Периодично представя изложби със скулптура и акварел в галерия „Хелмерс“ (1996 – 2025 ), в галерия „Клуб 13“ – Берлин (1994), в галерия „Ерхолд“ – Берлин (1994 -1997) Произведения на автора се намират в частните колекции:

„Цертиш“ в гр. Нюрнберг (бронзови пластики)

„Шрьодер“ в гр. Лайпциг (бронзови пластики и акварели).

Негови скулптурни произведения могат да се видят в хотели, офиси и частни колекции в България и Германия.

Творби на Трифон Неделчев са притежание на Националната галерия в София, на Софийска градска художествена галерия, на Градска художествена галерия – Пловдив и други публични галерии в България, а също така и на частни колекции в Германия, Швейцария, Австрия, Франция, САЩ, Ирландия, Япония, Йордания, Ливан.