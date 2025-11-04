Времето в Пловдив на 4 ноември 2025 г.

В Пловдив днес се очаква променливо време с вероятност за превалявания, особено през следобеда и вечерта. Сутринта започва с разкъсана облачност и температури около 10-11 °C, а до обяд облачността ще се сгъсти и термометрите ще се покачат до около 15 °C.

Следобед се очаква трайно застудяване. Ще бъде облачно, с температури около 13-14 °C, а към вечерта вероятността за дъжд се увеличава и температурата може да спадне до 12 °C или по-малко. Вятърът ще е слаб до умерен, което ще подчертава усещането за по-студено време.

Ако планирате разходка или събитие на открито, най-подходящото време е до обяд, когато е по-сухо и малко по-топло. През вечерта, особено ако сте навън, носете яке или полар и се пригответе за възможност от дъжд.

Снимка: Никола Николов